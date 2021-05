CAGLIARI, I convocati per i viola: ancora fuori Sottil

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CASTROVILLI: IL N° 10 VERSO IL CAMBIO DI AGENTE Tempo di cambiamenti per Gaetano Castrovilli: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il calciatore, che sta vivendo un momento particolare della propria carriera ed una stagione che da un po' lo vede sotto il rendimento sperato ma valsa comunque la... Tempo di cambiamenti per Gaetano Castrovilli: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il calciatore, che sta vivendo un momento particolare della propria carriera ed una stagione che da un po' lo vede sotto il rendimento sperato ma valsa comunque la... NOTIZIE DI FV SALVEZZA, DUE PUNTI DA QUI A FINE CAMPIONATO O... Alle ore 18.30 la Fiorentina scende in campo a Cagliari alla ricerca degli ultimi punti necessari per garantirsi la salvezza anticipata. Per averne la definitiva certezza già al triplice fischio servirà però la vittoria: con qualsiasi altro... Alle ore 18.30 la Fiorentina scende in campo a Cagliari alla ricerca degli ultimi punti necessari per garantirsi la salvezza anticipata. Per averne la definitiva certezza già al triplice fischio servirà però la vittoria: con qualsiasi altro... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi