CAGLIARI, Altri 2 positivi. Match coi viola a rischio?

Altre brutte notizie per il Cagliari: i rossoblù, colpiti duramente dal Covid, per i prossimi giorni dovranno fare a meno di altri due giocatori. Lo ha comunicato il club sardo in una nota pubblicata sul sito ufficiale: "Il Cagliari Calcio comunica che i test sanitari effettuati nella giornata odierna hanno rivelato la positività al Covid-19 dei calciatori Charalampos Lykogiannis e Nicolò Cavuoti: entrambi vaccinati, sono stati posti in isolamento. Il Club resta in contatto con le autorità sanitarie competenti".

Salgono così a otto i contagiati nel gruppo squadra del Cagliari. Walter Mazzarri, impegnato domenica nel match delle 12:30 contro la Fiorentina, avrà il suo bel da fare per mettere in campo una formazione competitiva, sempre che ulteriori defezioni legate al Covid (ricordiamo che, secondo il nuovo protocollo, il rinvio di una partita scatta solo nel caso in cui una squadra non possa contare su più del 35% dei propri giocatori -intesi come gruppo di 25 tesserati comunicato dalla società alla Lega-) non mettano a rischio lo svolgimento della gara.