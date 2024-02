BOLOGNA, Thiago Motta: "Calafiori? Ha preso un colpo"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna, prossimo avversario della Fiorentina nel recupero della 21° giornata di campionato, ha battuto in casa al Dall'Ara 4-0 il Lecce. Al minuto 81 però, con Thiago Motta che aveva finito i cambi, Calafiori è stato costretto a lasciare il campo per infortunio lasciando i suoi compagni in dieci per il finale. Questa le parole del tecnico dei felsinei sulle condizioni del difensore centrale ex Roma: "Dobbiamo usare tutto questo entusiasmo per lavorare bene, riposarci e preparare subito la gara di mercoledì contro la Fiorentina.

Mi chiedete di Calafiori? Ha grande coraggio, forza fisica, è il nostro uomo in più quando andiamo ad attaccare. Oggi ha preso un colpo, inizialmente pensava di poter continuare poi invece abbiamo dovuto giocare qualche minuto in dieci".