BOLOGNA, Oggi scarico e domani rifinitura a porte chiuse

© foto di www.imagephotoagency.it

A due giorni da Bologna-Fiorentina i rossoblù hanno ripreso gli allenamenti: lavoro di scarico per i titolari di ieri pomeriggio, seduta di possesso e partitella a metà campo per gli altri. Domani, come riporta il sito ufficiale del Bologna, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Thiago Motta sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 14 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.