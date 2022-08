Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match con la Fiorentina: "Dobbiamo sorridere sempre, non possiamo non farlo oggi. Per i tifosi della Fiorentina e per quelli arrivati da Cremona. C'è la partita, con tutto quello che si porta dentro. Ma il calcio è un gioco e innanzitutto dobbiamo sorridere".