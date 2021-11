ALLEGRI, Vinti tutti i contrasti e tenuto botta con ACF

Al termine della sfida contro la Fiorentina, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così a DAZN: "Son contento della prestazione di tutta la squadra e soprattutto di Rugani che non ha giocato praticamente mai quest'anno. Mentalmente abbiamo tenuto bene e ci deve rendere contenti per oggi ma arrabbiati per i punti lasciati. Con cattiveria diversa avremmo portato a casa altri risultati".

Manca una punta?

"Direi di no. Alvaro ha creato buone occasioni, ma nel primo tempo abbiamo sbagliato alcune scelte decisive. La vittoria ci dà morale ma non ci deve far abbassare il livello d'attenzione: vincere le partite non è semplice e bisogna far fatica".

Quali sono i problemi di questa Juventus?

"La base per tornare una squadra di vertice è quella di mettersi a disposizione e di correre, oltre che giocare bene. Staser abbiamo vinto noi tutti i contrasti e questo la dice lunga, con il Sassuolo non è stato così. Sono molto contento per stasera ma non bisogna dimenticare i punti lasciati per strada".

Esistono due Juventus diverse?

"In Europa si giocano partite diverse. In campionato la Juventus ha giocato buone partite perdendo, stasera contro una buona Fiorentina abbiamo fatto un'altra buona partita. Morata poteva far meglio solo su un cross di Danilo, ma sono soddisfatto".

McKennie?

"Sta meglio degli altri e infatti gioca. Ma sia lui che Bentancur fanno fatica da mezzala sinistra, quindi giocano entrambi sulla destra".

Il cambio di Cuadrado?

"In quel momento c'era bisogno di più spinta sugli esterni, poi loro sono rimasti in dieci ed è stato ancora meglio. I social? Non sono roba per me, è roba da giovani".

A gennaio arriva qualcuno?

"La rosa è ottima. Tutti parlano di giocare bene ma quando si stringe l'imbuto resta la vittoria: vincendo contro Sassuolo ed Empoli saremmo in un'ottima posizione. Ma oggi abbiamo tenuto botta e devo fare i complimenti ai ragazzi".