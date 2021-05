ACERBI, Immobile tra i migliori. Euro20? Lì per vincere

In un'intervista rilasciata a SkySport in previsione degli europei di giugno il difensore della Lazio e della Nazionale Francesco Acerbi ha anche parlato del suo rapporto speciale col compagno di squadra Ciro Immobile:"Tra noi due c'è quasi un rapporto d'amore (ride ndr). Ciro si sta dimostrando anche in questa stagione un grandissimo attaccante, fa tanti gol e ci aspettiamo molto da lui. Mi trovo bene anche a livello personale. Anche lui come me non vede l'ora di andare all'Europeo". Acerbi ha anche espresso le sue speranze per l'Europeo di giugno: "Ci aspetta un girone con squadre toste. Turchia e Svizzera sopratutto, hanno grandi giocatori. Noi speriamo di fare un grande europeo, ce lo meritiamo. Abbiamo tutti voglia di andare in Nazionale e stare insieme. Un grande merito va al Mister Mancini ed allo staff, abbiamo formato una famiglia. Noi partiamo per vincere l'Europeo, poi ci sono tante squadre di grandissimo livello come Belgio, Francia ed Inghilterra. In tanti possono vincerlo, anche noi siamo tra queste squadre".