A Verona già pazzi per Valentini: "Carattere da guerriero, è l'acquisto giusto"

A Verona, sponda Hellas, Nicolas Valentini ha già conquistato tutti. Arrivato due settimane fa in gialloblù, in prestito dalla Fiorentina, che lo ha acquistato a inizio gennaio per poi girarlo subito, senza utilizzarlo, al club Veneto, il difensore argentino ha già giocato contro Atalanta e Milan. Esordio nel secondo tempo coi bergamaschi e prima da titolare a San Siro, in una gara in cui ha convinto tifosi e anche il tecnico Zanetti, duellando alla pari con Santiago Gimenez.

L'Arena di Verona, in edicola oggi, ne esalta le qualità: concentrazione, adrenalina, lotta. Tutto questo è stato Valentini per più di 90' a Milano. "Ho fatto la prima partita dopo nove mesi ma fisicamente sto bene" ha detto l'ex Boca nel post-partita. Adesso, col ritorno di un altro ex viola come Daniele Ghilardi, Zanetti dovrà decidere su chi fare affidamento proprio contro la Fiorentina, nella gara in programma domenica prossima al Bentegodi.