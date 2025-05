Viva Fiorenza! Il video della terza puntata della trasmissione di RFV dedicata al Calcio Storico

Terzo appuntamento con la trasmissione di approfondimento sul calcio storico "Viva Fiorenza!" in palinsesto su Radio FirenzeViola ogni mercoledì dalle 20 alle 21 a cura di Luis Laserpe e con la partecipazione straordinaria della leggenda del calcio in costume, Gianluca Lapi.

In questa puntata spazio ai Verdi di San Giovanni. Ospite in studio il presidente di parte verde Roberto Torrini. Al telefono, nel corso della puntata, sono intervenuti anche Gianni Bertoli detto Gig, attuale vice presidente dei Verdi, il capitano Sasha Ciacchi, poi gli ex calcianti verdi Mario Taccetti e Franco Prosperi e il gestore della palestra dei Verdi, Davide Recati. Nella parte finale, come sempre spazio ai racconti sul calcio in costume con lo storico Luca Giannelli.

Di seguito il video con la puntata e il podcast per riascoltare il secondo appuntamento con Viva Fiorenza!