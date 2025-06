RFV Stovini su Gudmundsson: "Io lo terrei, mi è sempre piaciuto. Fazzini può solo migliorare"

L'ex difensore, Lorenzo Stovini, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" per commentare il nuovo obiettivo viola Jacopo Fazzini: "E' un ottimo giocatore, spero possa andare in porto l'affare per la Fiorentina. La squadra viola ha bisogno di giocatore di talento, ben venga".

Può ricoprire il ruolo che ricopriva Bove? "Ci può stare benissimo. Si è messo in mostra in questo senso, può solo migliorare. Farà ancora meglio che a Empoli".

Riscatto Gudmundsson? "Mi è sempre piaciuto. Non ha dimostrato quello che aveva fatto a Genoa. Io lo terrei, però si deve dare un po' una svegliata. Io però un giocatore come lui non lo vorrei mai perdere".

Dzeko? "E' un ottimo colpo, tanti possono storcere la bocca per l'età. Ma il gol non ha età. Luca Toni è diventato capocannoniere a 38 anni. Secondo me è venuto qua per giocare, non per fare panchina. Può convivere con Kean, anche se il fatto della clausola fa un po' paura".

