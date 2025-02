RFV Sandro Sabatini: "Ci sono grandi problemi con il VAR, va rivisto il protocollo"

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di Fiorentina, queste le sue parole:

"Ieri sera sono stato a Montecatini con gli amici, mi sono ritrovato a cena con amici e i loro figli, due tifosissimi Viola, e mi parlavano di Palladino, di Fagioli e di Zaniolo. E io gli ho detto, ragazzi, ma è successa una cosa gravissima per Kean, ma evidentemente la questione social passa in secondo piano, però a me da un grande fastidio".

Altro grande tema, la vicenda arbitrale, secondo lei e c'è un livello che sta calando?

"Sì, il livello che sta calando. Secondo me c'è una crisi, un cortocircuito con il VAR, ma non con la macchina del VAR, è un cortocircuito dell'arbitro che viene giudicato da un altro arbitro e il tutto poi finisce sul tribunale degli arbitri, dei giocatori e soprattutto degli allenatori. Questo è un cortocircuito di insicurezza che secondo me sta facendo più danni della grandine. Oltre a questo ci sono degli equivoci. Un corner è una chiara occasione da gol, eppure succede quello che è successo l'altra sera. Va rivisto il protocollo".

In questo momento, ragionando su un mercato invernale veramente ottimo, oggi dove l'alzeresti l'asticella, ragionando sulla Fiorentina?

"Io l'alzerei parecchio. Ho visto i venti minuti finali di San Siro contro l'Inter che fino a quel momento era assatanata, soprattutto nel primo tempo. Lasciamo stare i grandi episodi decisivi, ma comunque gli ultimi venti minuti ho visto una squadra in proiezione, giovane e di talento, sinceramente".

