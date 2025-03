RFV Rubinho su Palladino: "È simile a Gasperini. Terracciano è il portiere di coppa e va bene"

vedi letture

Nel corso di "Viola Amore Mio", su Radio FirenzeViola è intervenuto l'ex portiere Ruben Fernando Moedim noto come Rubinho, per parlare della attuale situazione della Fiorentina, queste le sue dichiarazioni verso il Panathinaikos:

Cosa ne pensa della Fiorentina?

"La Fiorentina sta vivendo una stagione di alti e bassi, adesso ci saranno partite tostissime, sarà un mese di fuoco".

Cosa ne pensa del Panathinaikos?

"Le squadre greche sono squadre sempre difficili da affrontare, sarà una partita tosta".

La Fiorentina può fare turnover in coppa?

"Questa è una partita che la Fiorentina deve giocare bene, deve mettere i giocatori giusti in campo, io la giocherei con una squadra importante perché la Fiorentina deve arrivare in finale. Per quanto riguarda il Napoli la Fiorentina può fare anche un colpaccio però la Fiorentina ora deve concentrarsi maggiormente sulla sfida di giovedì".

Faresti giocare De Gea o Terracciano in Conference?

"Per esperienza ti dico che quando ero alla Juventus mi sono state dette subito le gerarchie, sapevo che non avrei mai giocato, ma la società sapeva che poteva contare su di me per tutto. In questo momento se la Fiorentina ha deciso che Terracciano è il portiere di Coppa va bene, gioca Terracciano, però se gioca De Gea va bene perché è il primo portiere".

Si dice che De Gea esce poco. Che ne pensa?

"Io penso che l'uscita del portiere sia una sua caratteristica, se non la hai non la puoi allenare, se è cresciuto così non lo farà mai.

De Gea sa che è più reattivo tra i pali e quindi se la giocherà tra i pali e preferisce così perché segue il suo istinto".

Che ne pensa di Palladino?

"Io lo valuto un allenatore coraggioso, lo vedo molto simile a Gasperini al Genoa. Palladino è convinto delle sue scelte e secondo me sarà molto interessante da seguire".

Ti stupisce il rendimento dell'ultimo periodo del Napoli?

"Conte non ha cambiato il suo modo di lavorare magari i giocatori stanno pagando la fatica degli allenamenti e comunque non dobbiamo trascurare che siamo alla fine del campionato".

Ascolta il podcast per l'intervento integrale