Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora in onda c'è "Viola Amore Mio"

vedi letture

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi mesi senza campionato ma con il calciomercato ormai alle porte.

In onda ora dalle 12 alle 14 tocca a “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci. Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16 alle 17 in studio ci sarà Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo con "I Tempi Supplementari. Alle 17 poi spazio a Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 18 prima dell'appuntamento che riguarderà le celebrazioni dei 50 anni Coppa Italia da Palazzo Vecchio dove saremo in diretta.

Per ascoltarci CLICCA QUI!