PAGANIN A RFV, Gosens può far fare il salto di qualità

Massimo Paganin, ex viola oggi opinionista televisivo, a Radio FirenzeViola durante “Viola Amore Mio” ha parlato così di Robin Gosens, esterno tedesco ex Atalanta e Inter e adesso nel mirino della Fiorentina: "Credo sia una richiesta dell'allenatore. Di sicuro è un giocatore di esperienza consolidata e anche di buon fisico e struttura, penso abbia chiesto questo Palladino sul mercato. All'Inter ha fatto un po' di fatica anche perché non ha avuto piena fiducia. Però per quello che ha fatto all'Atalanta e a sprazzi nell'Inter è un giocatore di grande qualità e anche con una buona quantità di gol nelle gambe. Se sta bene fisicamente può far fare alla Fiorentina il salto di qualità".

E sull'avvio di stagione dei viola: "Ci son stati due pareggi in campionato, due pareggi diversi ma che lasciano perplessità. Palladino ha in mente la strada giusta e quanto ci voglia per cambiare sistema di gioco. Per fare questo cambiamento bisogna pagare uno scotto e ciò sta succedendo. In fase offensiva però col Venezia ha fatto molto bene. Far fatica è normale e questi sono passaggi obbligati".

