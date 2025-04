RFV Indiani: “Livorno, stagione straordinaria. Bello sognare una Serie A con la Fiorentina"

vedi letture

Paolo Indiani, allenatore del Livorno, promosso nella giornata di ieri in Serie C, è interventuo ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" : “Abbiamo fatto una stagione straordinaria, non avevo mai vinto un campionato con così tanti punti di vantaggio. Sicuramente gli avversari non hanno retto il nostro ritmo: pensavamo fosse più difficile, invece siamo stati bravi. La Serie D è molto difficile, sono quasi tutti derby, ma evidentemente abbiamo fatto un bel lavoro".

Tra quattro anni ci aspettiamo una Serie A con Pisa, Livorno e Fiorentina?

"Noi siamo orgogliosi di aver riportato una città così bella nel calcio che conta. Sicuramente possiamo ambire a campionati più importanti. Sarebbe bello rivedere il Livorno giocare contro la Fiorentina. In estate nessuno avrebbe immaginato che sarebbe andata a finire così".

Invece una riflessione su allenatori giovani come Palladino e Italiano?

"Io credo che un po' di gavetta andrebbe sempre fatta, perché ti dà la possibilità di sbagliare. Se vai subito in alto e sbagli, rischi di farti del male. Ammiro tutti gli ex giocatori che hanno avuto subito un’opportunità, ma un po’ di gavetta non fa mai male. Chi l’ha fatta si vede: un esempio è Vincenzo Italiano".

Che ne pensa della rosa della Fiorentina?

"Io credo che abbiano fatto un buon lavoro nel mercato di gennaio, vedi l’arrivo di Fagioli. Ovviamente è un giudizio da fuori, non ho avuto modo di seguire molto la squadra".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO!