RFV "Il Paksi va preso con le molle. Pioli sottovalutato". L'opinione di Rossi, CT Ungheria

vedi letture

Marco Rossi, CT dell'Ungheria, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola durante 'Chi si compra', parlando dal suo racconto del Paksi, possibile avversario della Fiorentina in Conference League: "Stanno disputando ottime annate, condite da risultati importanti avendo vinto le ultime due coppe d'Ungheria meritatamente. È un avversario soprattutto a inizio campionato da prendere con le pinze".

Schierano praticamente solo calciatori ungheresi.

"Per la Nazionale sarebbe vitale che tutte le squadre avessero la visione del Paksi. Dobbiamo ricompattarci e ritrovarci sotto questo aspetto perché nel Paksi ci sono giocatori interessanti, qualche ragazzino che si potrebbe affacciare anche in Serie A. Noi abbiamo in rosa l'ex portiere del Paksi e un altro calciatore che seguiremo perché potranno essere ricambi per la Nazionale".

Il Paksi avrebbe un vantaggio di condizione.

"Oggi il calcio è principalmente forza fisica e velocità, quindi la condizione atletica è fondamentale. Il 21 agosto il Paksi sarà sicuramente più rodato considerando che il campionato è iniziato da un bel po'. Se lo sottovaluti ti prendi dei rischi, basti pensare all'anno scorso e allo spareggio contro la Puskas Akademia".

Meglio o peggio della Puskas Akademia?

"Negli ultimi due anni ha fatto bene, forse quest'estate sul mercato ha lasciato qualcosina ma hanno grande compattezza. Non si parla di giocatori molto forti ma tutti insieme fanno un blocco granitico, in una situazione ambientale che può favorirli. Non hanno la qualità della Puskas Akademia ma hanno una grande organizzazione di gioco".

Il pericolo principale è Bode?

"Si parla di un giocatore di quasi 39 anni, quindi non credo giochi sempre titolare ma fisicamente non lo sposti e vede la porta molto bene. Se sarà impiegato con la Fiorentina nel caso il Paksi passi il turno, non credo giocherà molto ma ha caratteristiche molto importanti per incidere anche in pochi minuti".

Che ne pensa di Stefano Pioli alla Fiorentina?

"La narrativa sembra dare agli allenatori molta più importanza di quanto ne abbiano ma Pioli ha dimostrato tutto il suo valore negli ultimi anni. Ha saputo migliorarsi perché non è integralista e secondo me questa è una sua grande qualità. Vorrebbero tutti giocare come il Barcellona di Guardiola ma bisogna avere i giocatori giusti".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO