RFV Guerini: "Stasera niente scherzi: la Fiorentina può farsi male solo da sola"

Vincenzo Guerini, ex dirigente viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio", commentando così il ritorno dei quarti di finale che vedrà protagonisti Fiorentina e Celje: "Bisogna vedere come stanno i migliori... alcuni magari hanno bisogno di riposo, si tratta di congetture che non possiamo permetterci di fare perché solo l'allenatore sa veramente queste cose".

Anche lei ha iniziato ad allenare da giovanissimo... qual è la difficoltà di un allenatore giovane come Palladino?

"Non ho mai allenato grandi squadre come la Fiorentina, ma comunque ho toccato piazze calde... è un grande test: quando uno allena uno o due anni la Fiorentina può allenare tranquillamente qualsiasi squadra in Italia. Per me sarebbe stato un sogno arrivare a questi livelli, ed è chiaro che più la piazza si allarga più le critiche si moltiplicano, ma questo si sa e fa parte del gioco".

Lei è stato un grande centrocampista e ha giocato anche con Antognoni, che parlando di Fagioli ha detto che si rivede nei suoi lanci... lei è d'accordo?

"Voglio spendere una parola a favore di questo ragazzo, perché certa stampa è stata esagerata su di lui, che comunque ha pagato ed è stato messo alla gogna. Sul lato tecnico mi dispiace dirlo ma come Giancarlo non ce ne sono come lui, anche per quanto riguarda il lancio... era tutta un'altra cosa, anche perché gli atleti erano diversi come anche i palloni stessi".

