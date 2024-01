FACCHETTI A RFV, Tifosi chiedono investimenti? Ci sta

FirenzeViola.it

Gianfelice Facchetti a Radio FirenzeViola

Gianfelice Facchetti, attore, scrittore e regista teatrale italiano, figlio dell'ex capitano nerazzurro, è intervenuto a Radio Firenzeviola sui momenti delle due squadre.

C'è "maretta" a Firenze per il mercato che non decolla: "Ogni tanto mi diverto a vedere come vivono questi momenti i tifosi delle altre squadre. La storia del club viola impone i tifosi ad avere alte pretese, l'amaro in bocca ci sta come ci sta pretendere qualche investimento in più".

Arriva un Inter in forma incredibile: "L'Inter in questi tre anni ha mantenuto un livello molto alto di prestazioni e risultati, pochi ricordano ma dopo conte la narrazione era quella di una squadra che doveva vendere tutti i pezzi da novanta. Marotta invece è riuscito a fare un lavoro incredibile, con acquisti mirati a parametro zero siamo arrivati in finale di Champions League. In questa stagione non credevo che la Juve tenesse questo passo, anche se rimane la squadra con il monte ingaggi più alto e la società che ha più possibilità economica nel panorama italiano.

Come arriva l'Inter al big match di domenica sera: "Io spero che l'interruzione per la Supercoppa non danneggi la squadra, in più storicamente per l'Inter la trasferta di Firenze ha sempre rappresentato un tabù. Credo che però il fiato sul collo della Juve contribuirà a mantenere alto il livello di concentrazione dei ragazzi di Inzaghi. Barella e Calhanoglu verrano rimpiazzati al meglio, non ho dubbi"

A proposito degli episodi recenti di razzismo: "Ci vorrebbe un po' più di volontà, dovremmo andare nello specifico ed avere il coraggio di condannare severamente questi spiacevoli accadimenti. Dare in pasto ai fischi la memoria di Gigi Riva a Riyadh è stata una leggerezza imperdonabile, dobbiamo essere esigenti con chi ha responsabilità maggiori di chi si siete sugli spalti".