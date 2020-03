ZURKOWSKI, Ancora zero minuti giocati ad Empoli

Szymon Żurkowski, centrocampista passato nell'ultima sessione di mercato dalla Fiorentina all'Empoli, non sta vivendo sicuramente un bel momento. Il calciatore polacco, trasferitosi in Serie B nella formazione azzurra, alla ricerca di maggiore minutaggio non è ancora mai sceso in campo. Nelle sette partite giocate dagli uomini di mister Pasquale Matino, dall'arrivo del classe '97, Zurkowski è sempre rimasto in panchina.