ZAZZARONI, Con altre tre sconfitte salta Prandelli

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto per analizzare le tematiche d'attualità viola. Queste le sue dichiarazioni: "Prevalgono rabbia e frustrazione, ma Commisso sa perfettamente di aver sbagliato la comunicazione nell'ultimo mese. L'atteggiamento avuto con la stampa è stato agghiacciante ed io gliel'ho detto. In ogni caso non tutto è da buttare perché ci sono squadre peggiori della Fiorentina, probabilmente è una questione di testa. Adesso il calendario non aiuta perché ci saranno Sassuolo che ha un'ottima classifica, Verona che gioca bene e la Juventus. Con quattro punti si fa festa, con 3 sconfitte è inevitabile che salti Prandelli. Mercato? Non c'è serenità nello spogliatoio, per me a gennaio serve qualcosa. Pradè? In estate voleva Juric o Di Francesco, ma ha scelto Commisso. Spalletti e gli altri nomi? C*****e, non c'è stato nulla".