Zaniolo e il riscatto: per far scattare l'obbligo dovrà giocare più della metà delle partite

Il futuro calcistico di Zaniolo si deciderà nei prossimi mesi. Intanto quello sentimentale ha preso una piega importante perché Nicolò ha chiesto alla fidanzata Sara Scaperrotta di sposarlo. Una proposta romantica che ha denotato ancora di più un Zaniolo centrato fuori dal campo, con una vita privata tesa a coltivare, con Sara e il piccolo Tommaso, il concetto di famiglia, si legge su la Repubblica-Firenze. Sul rettangolo verde, invece, la sosta è servita per recuperare al 100% la condizione fisica, e la sfida contro il suo passato recente, l'Atalanta, di domenica, dovrà essere il primo step per conquistare la Fiorentina, nel presente e nel futuro.

Da domenica, partirà la rincorsa, prima a una maglia da titolare e poi a un futuro in viola: nel 3-5-2 di Palladino, Zaniolo può essere schierato o come alternativa a Kean o come mezzapunta alle spalle di Moise, ma non è escluso che, in determinate partite, sia dall'inizio che a gara in corso, possa coesistere con Gudmundsson dietro la punta nel 3-4-3. Per rimanere invece anche nella stagione 2025-2026 alla Fiorentina, servirà molto di più di quanto visto finora. Per far scattare l'obbligo, quindi, Zaniolo dovrà giocare più della metà delle partite che la Fiorentina giocherà da qui alla fine della stagione, sicuramente 11 che potrebbero diventare 14 in caso di raggiungimento della finale di Conference per il terzo anno di fila.