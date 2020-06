WOMEN'S, Con lo stop le viola 2^: è Champions?

Buone notizie in arrivo per la Fiorentina Women’s: nonostante la cocente delusione per lo stop definitivo al campionato (e anche di conseguenza alla Coppa Italia) arrivato pochi minuti fa da Roma al termine del consiglio federale, le viola allenate da mister Antonio Cincotta potrebbero in ogni caso sorridere, non appena arriverà l'ufficialità che da tempo attendevano. La classifica della Serie A femminile infatti verrà cristallizzata all’ultima giornata disputata (la 16a) e per le posizioni che riguardano le qualificazioni alle coppe, lo scudetto e le retrocessioni verrà presa in esame la graduatoria attuale.

Dunque la Fiorentina, attualmente seconda in classifica e davanti al Milan per differenza reti (le due formazioni hanno gli stessi punti con una gara in meno, ovvero 35, ma Guagni e compagne sono avanti di +25 nel rapporto reti fatte e subite), dovrebbe qualificarsi alla prossima Uefa Champions League femminile in modo automatico e ciò, se accadesse, permetterebbe alla squadra femminile di Firenze di giocare la più importante manifestazione europea di calcio per donne per la quarta stagione consecutiva. Da capire invece se lo scudetto verrà assegnato (alla Juventus) oppure verrà annullato.