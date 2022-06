VIOLA, Odriozola-Jovic: maxi operazione col Real?

Come riportato dal TGR Rai Toscana, la Fiorentina sarebbe in continuo contatto con il Real Madrid per parlare di Alvaro Odriozola. Tra le tante alternative a destra, infatti, il club viola starebbe pensando anche ad un ritorno da parte del terzino spagnolo, sempre con la formula del prestito. Oltre al laterale però manca tra le caselle da riempire anche quella dell'attaccante, visto il sempre più probabile addio di Piatek. Sempre con il Real Madrid, la squadra di Vincenzo Italiano starebbe valutando la possibilità di far approdare in prestito in riva all'Arno la punta serba Luka Jovic.