VIOLA, Mediana: dal 2000 a gennaio speso più del City

Da poco più di una settimana è iniziata la sessione invernale di calciomercato. Il portale Transfermarkt.it ha così deciso di stilare la classifica delle formazioni mondiali che neo 21° secolo a gennaio hanno investito di più sul centrocampo. Tra queste è presente, al 20° posto, anche la Fiorentina. La società viola, dal 2000 ad oggi, nel mercato invernale ha speso 70,2 milioni di Euro per la mediana. I viola sono avanti a formazioni come il Manchester City (23° con 61,9 mln) e il Bayern Monaco addirittura 105°. Primo posto per il Chelsea con 236,6 milioni spesi negli ultimi 25 anni di mercato invernale per il centrocampo. Secondo gradino del podio per il Barcellona (166 mln) e terzo posto per il PSG (125 mln). Tra le Italiane, quinto posto per la Juventus (116), settimo per l'Inter (99,3) e quindicesimo per il Napoli (76,3). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: