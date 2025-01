VIDEO FV, Si raffredda la pista Ndour. Rispunta Ngonge

FirenzeViola.it

Nuovo appuntamento con il punto di mercato "Chi Si Compra flash" con tutte le ultime sui movimenti della Fiorentina in entrata e in uscita. Nessun passo avanti nella trattativa tra Fiorentina e Paris Saint Germani per Cher Ndour, centrocampista classe 2004 in prestito al Besiktas.Tutto finora fermo anche su Dennis Man, per cui il Parma continua a chiedere 15 milioni; per questo, sull'esterno torna viva la pista Ngonge, in uscita da Napoli. Per la difesa, Pablo Mari rimane un nome buono - nell'operazione col Monza potrebbe entrare Nicolas Valentini. Questo e tanto altro nel punto di Pietro Lazzerini.