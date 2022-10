UNDER 18, Finisce 2-2 contro i pari età della Lazio

È finita 2-2 la partita fra Fiorentina e Lazio Under 18 al Bartolozzi di Scandicci. Una gara dove si sono visti sostanzialmente due tempi disputati in modi diversi dalle due squadre. Nella prima frazione sono stati i viola i padroni del campo che, grazie un buon giro palla sempre ben condotto a partire da dietro, hanno comandato la gara. Lazio che non riesce a sviluppare gioco, la Fiorentina ricava invece un paio di interessanti calci di punizione nei pressi dell'area avversaria, da una di queste i gigliati passano in vantaggio grazie ad una bella pennellata di Ievoli. Nel secondo tempo è invece cambiata la gara, dopo l'espulsione del viola Harder al 54' per gioco pericoloso. Da quel momento in poi la Lazio ha preso in mano la partita e al 61' è arrivata così la rete del pareggio da parte degli ospiti con Petrucci. Nel finale però è la Fiorentina a tornare in vantaggio con Dama che approfitta di un errore della retrovia laziale e deposita in rete la sfera saltando il portiere avversario. Il 2-1 è però durato ben poco con Oliva, capitano dei biancocelesti, che ha riacciuffato la gara al 91' con un bel diagonale rasoterra di sinistro, aggiornando così il tabellino sul risultato finale di 2-2.

Pe i ragazzi di mister Papalato, primi in classifica finora, s'interrompe così una scia di tre vittorie consecutive.