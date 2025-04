FirenzeViola Un fiorentino per un titolo mondiale. Andrea Bicchi per la storia del BKFC: "Sarebbe come la Champions della Viola"

A due giorni dalla storia. Andrea Bicchi è un fiorentino d'hoc, nato e cresciuto nel capoluogo toscano che porta con sé da tutta la vita. Calciante bianco, tifoso viola e combattente nato, prossimo a giocarsi il titolo mondiale dei pesi massimi nel Bare Knuckle Fighting Championship, combattimento a contatto pieno che sbarca in Italia con un evento mai visto prima. Sabato sera infatti, il Pala Wanny (match visibile su Dazn) segnerà il debutto del nostro Paese in uno show di tale portata nel mondo della boxe a mani nude, che ha scelto Firenze per assegnare il suo massimo riconoscimento conteso tra l'attuale campione Chris Camozzi e appunto Andrea Bicchi, atleta fiorentino classe 1996. Già campione europeo, il toscano è diventato lo sfidante di Camozzi solo poche settimane fa, quando Lorenzo Hunt, iniziale avversario per il titolo, ha dovuto rinunciare per infortunio.

Partito con la boxe amatoriale, ha poi trovato la sua strada nel combattimento a mani nude, dopo essersi fatto conoscere da protagonista nel Calcio Storico Fiorentino che lo vede gareggiare con i Bianchi di Santo Spirito. Un legame indissolubile con le rive dell'Arno e un caso bizzarro che lo ha voluto mettere di fatto davanti al match più importante della sua carriera proprio nella sua Firenze. "Certo, di sicuro è il momento più importante della mia vita. Mi era stato proposto diciamo per scherzo, della serie: ‘Vediamo se riusciamo a fare questo match’. Da quel giorno però, ho sempre pensato che sarebbe arrivato questo momento e guarda caso ci siamo. Due giorni...", aveva già dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, svoltasi presso l'Hotel Hilton di Firenze. Dove lo stesso Bicchi si è poi concesso in esclusiva ai nostri microfoni, tra l'imminente appuntamento con la storia e mischiandosi con le sane radici fiorentine, tra il Calcio Storico e la Fiorentina che tifa fin da bambino: “A Firenze è tutto collegato. Il nesso tra ciò che sto per affrontare e il mio legame col Calcio Storico e la Fiorentina rappresenta l’amore di questa città verso le passioni che abbiamo”.

Da calciante bianco, domenica per Pasqua c'è stato il tradizione sorteggio. Come arrivano i Bianchi a questa edizione?

"Spero bene. È stato un bel sorteggio, era indifferente qualsiasi squadra uscisse. Adesso siamo tanti giovani, tanti ragazzi e sportivi, è davvero bello. Sono quattro squadre veramente competitive, che vinca il migliore”.

Invece la Fiorentina avrà la doppia semifinale di Conference e un campionato da giocarsi fino alla fine. Come la vede dall'esterno?

“Alti e bassi, ma stanno dimostrando di avere carattere. Sono certo che alla fine tireremo su un trofeo. È un progetto grande e come ognuno di questi bisogna soffrire e gioire insieme”.

Si può che dire la vittoria della Conference della Fiorentina equivarrebbe al suo trionfo di sabato sera?

“Diciamo piuttosto che arrivare in Champions League sarebbe la mia vittoria di sabato”.

Collocherebbe il suo attuale momento con una fase storica attraversata dalla Fiorentina?

“In generale sempre. Si sta creando un grandissimo ambiente a cui sono legatissimo in prima persona, ho un grande rapporto con tanti giocatori. C’è grandissima fiducia, la mia è una connessione attualmente più legata al calcio storico, e se dovessi paragonarla, lo farei con la mia vittoria del 2017”.

Conserva un rapporto intimo con Dodo. Si parla molto del suo futuro e di questo rinnovo che ancora non è arrivato.

“Lui ha un rapporto bellissimo con me ma più che altro con Firenze. Penso che farà la scelta migliore”.

Che sensazioni vive verso il match per il titolo?

“Voglio fare un bello spettacolo a tutti, poi come tutte le cose ne riparleremo sabato sera”.

La sfida più importante della sua carriera proprio a Firenze, arrivata un po' all'ultimo. Non può essere un caso...

“A tutto c’è una ragione, e vediamo se sabato sera proseguiamo questa intervista con qualcosa che pesa sulla spalla”.