UFFICIALE, Il Flamengo riscatta Pedro: la nota

Questo il comunicato della Fiorentina con il quale si ufficializza in maniera definitiva il passaggio di Pedro al Flamengo: "ACF Fiorentina comunica che il Clube de Regatas do Flamengo ha esercitato il diritto di riscatto per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore ABREU DOS SANTOS Pedro Guilherme".

