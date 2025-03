Tra tensione e consapevolezza: anche il Panathinaikos si gioca molto

Secondo il Corriere dello Sport, anche per il Panathinaikos sarà una finale. Se la vigilia in casa Fiorentina è stata movimentata per le tensioni dell'ultimo periodo, situazione simile si sta vivendo in casa biancoverde: il pari di domenica contro l'Atromitos ha complicato ancor di più la situazione in campionato, l'eliminazione ai quarti di Coppa di Grecia contro l'Olympiacos brucia ancora e l'unica strada rimasta è la Conference.

Ne è consapevole il tecnico Rui Vitoria, che ieri ha parlato di gara fondamentale. Nella conferenza stampa del franchi l'allenatore portoghese è sembrato anche sicuro di sé, spiegando come all'andata il Panathinaikos, a suo modo di vedere, sia stato superiore alla Fiorentina. Ha parlato anche il leader della difesa, Georgios Vagiannidis: «Sentiamo la pressione di questa partita perché le cose non stanno andando bene» ha confessato Georgios Vagiannidis, terzino destro e leader, autore di un'ottima prova all'andata. A sostenere i trifogli d'Atene anche 1200 tifosi provenienti dalla Grecia. Per quanto riguarda le scelte di formazione, Rui Vitoria sembra intenzionato a confermare in blocco gli undici visti sette giorni fa all'andata, con l'eccezione proprio dell'ottimo Vagiannidis, entrato in Grecia al posto dell'infortunato Kotsiras e autore di un'ottima gara, che partirà sulla destra in difesa.