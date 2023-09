TOP FV, Zero dubbi a Genk: stravince Luca Ranieri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuna discussione sul miglior viola in campo a Genk. Su 1096 lettori votanti al sondaggio Top FV in merito alla gara in Belgio, infatti, la quasi totalità ha indicato Luca Ranieri come migliore tra gli uomini di Italiano. Alle spalle del centrale il vuoto, basti pensare che il secondo classificato, Kayode, raccoglie a malapena 53 voti. Tutti gli altri ancora meno.