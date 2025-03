TGR Rai: "Palladino non è in bilico. E domenica il ricordo di Barone"

Secondo quanto riferisce il TGR Rai Toscana, le prossime due partite contro Panathinaikos e Juventus non saranno decisive per Raffaele Palladino. Che salvo sorprese resterà sulla panchina della Fiorentina. Inoltre domenica al Franchi sarà presente tutta la famiglia di Joe Barone per il ricordo dell’ex dg a quasi un anno dalla sua scomparsa avvenuta il 19 marzo 2024. Altri particolari andranno in onda nel servizio delle ore 14.