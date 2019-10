TGR RAI, Nuovo stadio: Mercafir, costi e difficoltà

Il TGR Rai Toscana offre un punto approfondito sulla questione del nuovo stadio della Fiorentina.

Il Comune fa passi in avanti, avendo già approvato l'esclusione della Variante dalla valutazione ambientale strategica, ma la Fiorentina dal canto suo non sa però ancora quali siano i costi precisi per quei 22 ettari nell'area sud della Mercafir, né quali siano i tempi reali per la realizzazione. In questa trattativa il gioco delle parti la fa da padrone, ma non è tutto rose e fiori.

Il servizio dà voce ad un operatore della Mercafir, che boccia l'idea: "Il tutto è incompatibile, non solo per la sicurezza ma anche per la viabilità. Non vedo come collegare un mercato ad uno stadio. Non vedo la possibilità di farlo dentro la Mercafir". Se tutte le partite si giocassero alle 15, il problema sarebbe anche sormontabile, ma in questa epoca di calcio spezzatino coniugare le esigenze di due strutture così diverse appare complicato.

Il Comune intanto sta facendo fare la perizia sull'area, poi dovrà essere presentato il bando pubblico, blindatissimo.

I costi, secondo le stime, si aggireranno intorno ai 15 milioni di euro, e Commisso avrà a disposizione 18mila metri quadrati di commerciale, 8mila di direzionale e 4mila di turistico-ricettivo. Ancora però non ha le risposte con cui vorrebbe imbarcarsi di ritorno in America, e difficilmente le avrà subito. Sullo sfondo, intanto, il comune di Campi Bisenzio continua a seguire interessato l'evoluzione della vicenda.