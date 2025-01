STOVINI A RFV, Pongracic vale il prezzo speso ma a 4

FirenzeViola.it

All'indomani del fondamentale successo della Fiorentina sul campo della Lazio, l'ex difensore Lorenzo Stovini è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare la prova dei ragazzi di Palladino, partendo dalla prova di Marin Pongracic: "Non poteva essere diventato scarso dall'oggi e domani. Messo nel giusto contesto è un ottimo calciatore. Può valere quanto è stato pagato ed è una pedina importante per la Fiorentina. Speriamo si sia ritrovato, la difesa a quattro lo avvantaggia rispetto alla linea a tre. Speriamo faccia comodo anche nei prossimi mesi. E che Palladino continui con la difesa a quattro".

Pablo Marì può far comodo a questa Fiorentina?

"Palladino lo conosce e credo faccia comodo. Avranno fatto scelte oculate ed è un buon giocatore. Servono altri innesti in alcuni ruoli. Ci vorrebbe un centrocampista, anche se Gudmundsson e Beltran iniziano a girare questa è una squadra forte. A me è sempre piaciuta questa Fiorentina, ma ora l'ambiente non deve pensare che è tutto risolto. La vittoria di Roma non è un punto d'arrivo, anche dopo il pari contro la Juventus a fine dicembre sembrava si fosse vinto lo scudetto".

Cosa ne pensa del momento di Colpani?

"Non è riuscito a trovare la sua dimensione a Firenze, ma è un giocatore importante, che può cambiare le partite".