SPALLETTI, Io viola? C'è un problema. Su Iachini...

Nel corso di una lunga intervista a SkySport, l'ex tecnico tra le altre di Inter e Roma Luciano Spalletti ha risposto anche a un videomessaggio di David Pizarro che ha chiesto all'allenatore di Certaldo: "Un giorno ti piacerebbe allenare la Fiorentina?". Il tecnico, che ha sostanzialmente "dribblato" la domanda, ha così risposto: "David (Pizarro, ndr) era un giocatore che teneva sempre la squadra connessa. Quando l’ho visto la prima volta era seduto sul lettino dei massaggi, gli mancava un metro per arrivare a terra e chiesi a Pozzo che giocatore fosse. Poi siamo entrati in campo e ha toccato duemila palloni, era un giocatore eccezionale, forse anche troppo generoso. Brozovic gli somiglia, vuole toccare sempre il pallone, a volte spende anche troppe energie come faceva Pizarro. David era fondamentale anche nello spogliatoio, un ragazzo fantastico. Era un grande cantante, quando arrivava il momento delle pesate al momento del ritorno dalle vacanze, poi festeggiava e mangiava 3-4 paste per festeggiare. Io alla Fiorentina un giorno? Io voglio tornare ad allenare. Ma Iachini ha le carte in regola per far bene e ha fatto vedere che può arrivare anche in zone europee. Da simpatizzante viola, dico che i vertici della Fiorentina hanno capito che per fare questo matrimonio ci sarebbe un problema e menomale si sono accorti solo di quello (ride ndr)”.