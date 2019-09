SOTTIL, Finalmente il 1° gol in azzurro. Ribery...

Riccardo Sottil, dopo il suo primo gol con l'Under 21 nella partita di stasera vinta per 5-0 contro il Lussemburgo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post gara: "Finalmente è arrivato il primo gol con l'U21. Era da tempo che lo cercavo. Abbiamo fatto una grande prestazione sia oggi che con la Moldavia. Abbiamo affrontato la partita col piglio giusto. I complimenti del ct mi fanno piacere, continuerò a lavorare ogni giorno, testa bassa e pedalare.

Fiorentina: "Il mio obiettivo era quello di rimanere a Firenze. Ringrazio il mister Montella per la fiducia, devo continuare su questa strada".

Pescara: "Ad inizio estate il presidente Sebastiani mi cercava quasi ogni giorno, però la mia ambizione era rimanere a Firenze, in una piazza molto importante, nella squadra che mi ha cresciuto di cui amo i colori. Sono rimasto con felicità. Anche se devo ringraziare Pescara per quei sei mesi che mi hanno dato l'opportunità di lanciarmi".

Ribery?: "Col Napoli c'erano 30.000 persone e l'atmosfera era speciale. Vedere questo pubblico è normale che ti emozioni. Per noi i tifosi sono fondamentali. Per quanto riguarda Franchi, lui mi dà sempre tanti consigli che devo assolutamente seguire. E' un campione, dà una grande mano alla squadra".

Fiorentina-Juventus: "C'è sicuramente tanta voglia di vincere. Sappiamo di quanto è sentita la partita a Firenze e ciò lo dimostra anche la quantità di persone che ci saranno sugli spalti. Il nostro obiettivo dopo due sconfitte è quello di vincere anche se di fronte hai la Juventus, un grande club con cui non è mai facile. Noi ce la metteremo tutta".

Pescara a gennaio: "Penso che le porte siano chiuse per un possibile trasferimento".

Su Chiesa: "Fede è un giocatore fantastico, deve giocare come ha sempre fatto per dare il giusto contributo alla squadra. Non si deve far condizionare da quello che viene detto".