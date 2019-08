SONDAGGIO FV, Biraghi all'Inter: siete d'accordo?

"Biraghi vuole l'Inter" ha dichiarato ieri Daniele Pradè in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 contro il Monza. L'esterno viola è rimasto fuori dal match proprio perché pare essere vicino alla cessione, anche se lo stesso ds viola ha sottolineato che l'addio arriverà solo alle condizioni della Fiorentina e non perché richiesto dal calciatore. Firenzeviola.it chiede ai propri lettori cosa pensano della trattativa che potrebbe portare l'ex Pescara a vestire la maglia nerazzurra tramite sondaggio:

