SKY, Contatti Fiorentina- Como per Ikoné: il punto

Contatti in corso tra Como e Fiorentina per Jonathan Ikoné. A riportarlo è Sky Sport, con il club lombardo che ha tutta l'intenzione di prendersi lo scettro del mercato invernale. L'attaccante francese in questa stagione ha collezionato 22 presenze tra campionato e coppe, con 4 reti segnate tutte in Conference League, ma il club viola ha deciso comunque di metterlo sul mercato.

Il Como vorrebbe il giocatore con la formula del prestito, mentre la Fiorentina, per lasciar partire l'ex Lille, vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto, cosa che i lariani non vorrebbero fare. I contatti sono comunque destinati a proseguire nelle prossime ore con Fabregas molto interessato al giocatore per rinforzare il proprio attacco.