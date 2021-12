SAPONARA, Si è allenato regolarmente in gruppo

Arrivano novità importanti dal Centro Sportivo Davide Astori in vista della gara di domenica alle 15 contro il Sassuolo allo stadio Artemio Franchi. Mister Vincenzo Italiano, infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, potrà contare su un'altra pedina importante per la sfida contro gli uomini di Dionisi. Riccardo Saponara, infatti, rimasto out in Coppa Italia contro il Benevento per precauzione, durante l'allenamento mattutino svolto tra Centro Sportivo e stadio si è allenato regolarmente in gruppo e potrà essere impiegato contro il Sassuolo.