PRIMAVERA, Viola a valanga. Udinese battuta per 6-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Tutto facile per la Fiorentina Primavera, che annienta l'Udinese fanalino di coda. Al Comunale di Casarsa della Delizia, i viola si impongono con un netto 6-0. Le marcature si aprono dopo soli 3 minuti con Rubino, che insacca a porta vuota con un tap-in vincente. Tarantino e Bertolini completano il tris nel primo tempo.

Nonostante il risultato ormai chiaro, la squadra di Galoppa continua a spingere nella ripresa: dopo appena un minuto, Rubino dribbla in area e serve un assist perfetto per Caprini, che firma il 4-0. Lamouliatte e Gudelevicius arrotondano il punteggio fino a un rotondo 6-0. Una vittoria fondamentale per la Fiorentina, che ritrova il successo in campionato dopo quattro giornate, confermando anche il buon momento vissuto in Coppa Italia.