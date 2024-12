PRIMAVERA, Oggi in campo alle 13 col sogno 1° posto

Fonte: a cura di A.Gian.

Tre punti per tornare in testa alla classifica: la Fiorentina Primavera proverà a portare a termine la sua missione oggi all'ora di pranzo, quando alle 13 (diretta tv su Sportitalia) affronterà l'Atalanta in un testa-coda che potrebbe permettere a Ievoli e soci di riprendersi la vetta del campionato dopo il bruciante ko di domenica contro il Sassuolo.

I neroverdi infatti, dopo il 2-0 inflitto ai viola, sono stati a sorpresa sconfitti 4-2 in casa dal Milan e dunque in caso di vittoria al Viola Park la squadra di Galloppa potrebbe salire a 33 punti e tornare al 1° posto, assieme alla Roma. I contemporanei pareggi di Inter e Lazio, al pari del ko del Torino, potrebbero permettere ai viola di allungare su tante dirette concorrenti per la zona playoff.

Ricordiamo che la Fiorentina dovrà fare a meno di Caprini e Harder, convocati in prima squadra, ma ritroverà Rubino, che non è stato aggregato ai più grandi. Il match sarà diretto dal signor Vingo della sezione di Pisa e sarà raccontato con frequenti collegamenti anche su Radio FirenzeViola.