Primavera, domani alle 13 il derby con l'Empoli: Galloppa è senza punte

Con quasi 24 ore di ritardo rispetto alla programmazione originaria della Lega Serie A, andrà in scena domani alle 13 il derby dell’Arno tra Empoli e Fiorentina Primavera. Il rinvio è stato causato dall’allerta rossa che ha interessato tutta la città metropolitana di Firenze, in vigore fino a oggi alle 12. Il Comune di Vinci ha quindi deciso di posticipare la sfida, che si giocherà al centro sportivo di Petroio, mettendo in palio punti cruciali.

A fronteggiarsi saranno due squadre che attraversano periodi a loro modo difficili: l’Empoli, senza vittorie nel 2025 e in zona playout (6 pari e 7 ko nelle ultime tredici gare di campionato), e la Fiorentina, che dopo tre sconfitte consecutive è scivolata dal primo al quarto posto in classifica. I viola dovranno peraltro fare a meno delle due prime punte in rosa: Tarantino è infatti infortunato mentre Braschi è stato squalificato in quanto sotto diffida.