PRESTITI, Sorpresa dalla Croazia. Gori stecca

Pausa nazionali: tempo di primi bilanci e noi di FirenzeViola.it proviamo a tirare le somme dell’avvio di stagione dei giocatori di proprietà della Fiorentina che sono in prestito in altre squadre, cominciando dalla Serie A.

Prima gioia con la maglia della Salernitana per Luca Ranieri: il difensore classe 1999 è stato infatti protagonista della prima vittoria in campionato dei campani, successo di misura (1-0) contro il Genoa; nel pomeriggio di sabato all’Arechi Ranieri, che già da qualche settimana, dopo il passaggio alla difesa a quattro da parte di Castori, è stato spostato nel ruolo di terzino sinistro, ha contenuto bene sull’out Sabelli, per poi lasciare il posto all’80’ a Jaroszynski nella classica staffetta prevista dal tecnico degli amaranto. Quarta da titolare per il prodotto del vivaio viola e tre punti chiave per la squadra in ottica salvezza. Si ferma invece a due la striscia di successi dell’Empoli di Szymon Zurkowski: il centrocampista polacco nella trasferta di Roma gioca la terza partita da titolare consecutiva, ma esce all’intervallo (sul parziale di 1-0 per i giallorossi, partita poi finita 2-0) dopo un tempo di sacrificio senza palla e di pochi guizzi in fase di possesso. Da giudicare positivamente comunque il suo inizio di stagione, visto che nelle ultime settimane sembra aver convinto Andreazzoli ad impiegarlo con più continuità.

In Serie B ancora fermo al palo (zero presenze) Christian Dalle Mura, che rimane in panchina per tutta la partita che la Cremonese vince contro la Ternana (2-0 per i grigiorossi secondi in classifica), ma che si può consolare con la chiamata in Under 20 insieme all’ex compagno delle giovanili viola Bianco. Convocazione in azzurro (Under21) anche per Gabriele Ferrarini, che a Perugia si sta comunque ritagliando un ruolo importante: titolare anche nella trasferta di Benevento conclusa sullo 0-0, Ferrarini gioca come esterno destro nel 3-5-2 di Alvini con compiti prettamente difensivi, senza sfigurare al cospetto di Elia e Roberto Insigne. Weekend amaro invece per uno dei viola in prestito più brillanti in questo primo scorcio di stagione, ovvero Gabriele Gori, che col Cosenza ha segnato 3 gol e fornito un assist in questo campionato ma che ad Alessandria viene annullato per 90 minuti dagli avversari, in un pomeriggio concluso con la sconfitta per 1-0 dei calabresi.

In Lega Pro, due spezzoni di gara per Tofol Montiel, ma sia nel turno infrasettimanale contro il Montevarchi (vittoria del Siena per 3-0) che nel match pareggiato a reti bianche con la Pistoiese lo spagnolo non ha inciso ed in generale mister Gilardino sembra non fidarsi ancora molto del ventunenne. Sempre in terza serie, continua il buon momento di Niccolò Pierozzi: il prodotto delle giovanili viola, schierato titolare come quinto di destra da Prina, replica il gol di settimana scorsa (il primo tra i professionisti) anche contro la Virtus Verona; stavolta la rete serve alla Pro Patria per tornare alla vittoria.

Dall’estero: Jacob Rassmussen ed il Vitesse festeggiano la prestigiosa vittoria per 2-1 sul Feyenoord: nel match di domenica il centrale danese ha sofferto difensivamente la vivacità dei biancorossi, ma è stato decisivo con un paio di chiusure e soprattutto con una respinta di testa sulla trequarti difensiva che, causa uno svarione collettivo della difesa del Feyenoord, si è trasformata in assist per Openda, in una partita chiusa in 9 dai gialloneri. In Belgio, Christian Kouame ha scontato la giornata di squalifica per il rosso diretto rimediato nella gara dello scorso weekend ed ha dovuto così assistere in tribuna al classico vallone tra Anderlecht e Brugges, terminato 1-1. In Croazia, da tenere d'occhio l'exploit di Toni Fruk: dopo il primo gol coi professionisti siglato una settimana fa, il trequartista classe 2001 è andato a segno per ben due volte anche contro l’HNK Sibenik con due splendidi mancini, dimostrando qualità tecniche che lo hanno messo in breve tempo al centro degli interessi della stampa croata, tant'è che il calciatore di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Gorica è stato inserito nella squadra della settimana del campionato croato.