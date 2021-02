PRANDELLI, Ecco cosa deve migliorare Vlahovic

Cesare Prandelli attraverso il profilo Instagram della Fiorentina ha risposto alle domande dei tifosi. Ecco le sue risposte:

Ieri alla Primavera ha notato qualche giocatore? "Ci sono dei ragazzi interessanti ma se facciamo nomi interrompiamo il loro percorso di crescita, devono migliorare, lavorare e capire che il calcio non è solo divertimento".

Obiettivi della Fiorentina? "Arrivare veloce a 40 punti poi arrivati in quella posizione avremo orizzonti diversi ma io non mollo perché ci sono tante squadre e basta una partita o due in un certo modo e torni a pensare in maniera negativa. Firenze diventa straordinariamente coinvolgente quando vinci ma si deprime quando si perde.

Che giudizio ha su Vlahovic? Ha delle ottime caratteristiche ma deve migliorare molto, nell'equilibrio, nell'attacco alla porta con i tempi giusti, sul fuorigioco di rientro e in tante cose ma la base è molto molto buona

Con chi sostituirà gli assenti? Parti da subito con delle idee ma provando sul campo ti rendi conti che hai altre soluzioni e per la prima volta ho dei seri dubbi sui titolari ma è buon segno perché significa che mi stanno mettendo in difficoltà.

Quando giocherà Malcuit? E' arrivato con grande entusiasmo ma gli manca il ritmo gara, però ha lavorato bene in questi dieci giorni e sarà integrato piano piano

Quale squadra è stata la più forte allenata da lei? Dal punto del vista morale, del gruppo e di superare le difficoltà la Fiorentina quando siamo partiti da meno 19. Quelli erano uomini veri. Per questo bisognerà puntare sempre più su uomini poi sui calciatori, anche se non sono grandi giocatori riescono a dare grande spirito di gruppo