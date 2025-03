Dagli inviati Pradè ricorda Barone: “Difficile metabolizzare però stare qui allevia il dolore”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato durante la messa in ricordo di Joe Barone direttamente dall’altare. Queste le parole del dirigente viola con le quali ha ricordato il suo collega: “Una cosa di questo tipo non si metabolizza mai. Vi posso dire una cosa però. Un po' di dolore si può togliere respirando e venendo qui, vedendo quello che ha fatto Joe. Per voi questo rimane. Per me non è facile stare qui, però mi sembrava giusto questo abbraccio da parte di tutti. Il gesto di ieri di Mandragora è stato di una bellezza unica. Con Alessandro riflettiamo sempre, capiamo il dolore. Chi ha passato questa sofferenza lo sa, vi voglio bene".