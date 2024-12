PIN A RFV, Vlahovic? L'unico che può marcarlo è Ranieri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come marcare Dusan Vlahovic? Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, a questa domanda ha risposto l'ex viola Celeste Pin: "Vlahovic va marcato di reparto. Sui palloni lunghi è micidiale, quando parte in velocità sono problemi, bisogna stare attenti a non concedergli il lungo. Ci vuole determinazione e convinzione e magari ritrovare lo spirito di squadra smarrito. Secondo me poi in questo momento la Fiorentina deve fare di necessità virtù e passare a tre in mezzo al campo. Anche perché davanti Gudmundsson non è in condizione e può essere risparmiato".

Quale sarebbe la coppia più adatta a marcarlo? Potrebbe essere l'ora di Pongracic?

"Non lo so. Nonostante l'errore che ha fatto mi fiderei ancora di Ranieri, andrei sull'usato sicuro. Poi Ranieri è uno che fa sentire all'attaccante il fiato sul collo".

Spostandoci su altre zone del campo, sulla fascia sinistra viola ci potrebbe essere un duello Gosens-Conceicao.

"Questo è un bel duello, perché Conseicao è tra i più in forma della Juventus. Gosens ha però esperienza e sono sicuro che possa contenerlo".