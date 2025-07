Per la mediana viola c'è in corsa anche O'Riley. Sohm rimane sullo sfondo

La Nazione, nell'edizione odierna, dedica uno spazio alle mosse di mercato della Fiorentina: si cerca un centrocampista (due se sarà ceduto Richardson), un attaccante e un vice Dodo in attesa delle risposte dal campo che potranno arrivare da Fortini per la corsia destra. Per la mediana, sullo sfondo rimane il discorso Sohm (con un’offerta intorno ai 12 milioni Pradè può prenderlo in qualsiasi momento), ma sono diversi i candidati per la mediana. Spifferi raccontano dell’interesse della Fiorentina per Eric Martel del Colonia.

Non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026, per una decina di milioni può essere un affare, sottolinea il quotidiano locale. Tra richieste e giocatori proposti nelle ultime ore è circolato il nome di Matt O’Riley, classe 2000 del Brighton con passaporto danese. Livello economico che si alza intorno ai 25 milioni, è da tempo accostato alla Roma, gioca anche sulla trequarti. Tornando in Italia continua a rimbalzare pure la candidatura di Nicolussi Caviglia, il cui entourage (lo stesso di Kean e Dzeko...) difficilmente potrà lasciarlo in Serie B al Venezia.