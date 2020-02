PEDRO, Con il Flamengo terzo gol in quattro gare

Terzo gol messo a segno da Pedro, attaccante il cui cartellino è ancora di proprietà della Fiorentina, nella quarta partita dal momento del suo ritorno in patria con la maglia del Flamengo. L'attaccante classe '97 ha infatti firmato il 2-2 con cui i brasiliani hanno ripreso gli ecuadoriani dell'Independiente Del Valle nella finale d'andata di Recopa Sudamericana. Un'azione manovrata cominciata con una sponda dello stesso Pedro, che ha poi concluso in gol in caduta un cross basso di Everton Ribeiro da destra. Di seguito il video fornito dai canali ufficiali della competizione.

️ A virada do @Flamengo! Uma bela jogada de Everton Ribeiro, finalizada por Pedro! A força do campeão da #Libertadores no empate em 2-2 com o @IDV_EC pela #Recopa. pic.twitter.com/5TSEjRAbh9 — Recopa Sudamericana (@RecopaConmebol) February 20, 2020