PEDRO, Che bello tornare a casa. Vengo a fare gol

Da qualche minuto Pedro è ufficialmente un nuovo giocatore del Flamengo. Intervenuto ai microfoni della tv ufficiale del club brasiliano, l'attaccante classe '97 ha rilasciato un breve commento sul suo ritorno in patria: "Che bello tornare a casa, dove conosco le cose. Sono felice, ho aspettative enormi su questa nuova avventura e spero che sarà un grande anno per tutti noi! Vengo per fare gol, voglio migliorarmi e crescere sempre". Pedro sarà presentato ufficialmente domani alla stampa. Di seguito il video con cui il Flamengo ha salutato il suo arrivo.