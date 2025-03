Patto tra squadra e tifosi. La società ha deciso: l'idea è finire con Palladino

La Fiorentina si gioca gran parte della stagione giovedì sera contro il Panathinaikos in un ottavo di finale di Conference League, cosa incredibile ripensando all'inizio quando la competizione europea sembrava un intralcio al campionato. Invece, scrive stamani l'edizione fiorentina di Repubblica, al Franchi sarà come una finale (o una semifinale, che forse è meglio, scherza il quotidiano).

La partita contro i greci conta più della Juventus, acerrima nemica che arriverà anche lei al Franchi ma domenica prossima. L’importanza dell’appuntamento in Conference merita rispetto e possibilmente sostegno, perciò lo stadio spingerà per quanto possibile la Fiorentina a dispetto di un malumore piuttosto dilagante fra i tifosi per gli ultimi mesi quasi incomprensibili della squadra. Serve passare il turno e serve farlo insieme nonostante tanti tifosi siano insoddisfatti per le prestazioni della squadra di Palladino. Ma guai a mollare prima delle prossime due partite contro “Pana” e Juve.

Dal canto suo anche la società marcia compatta sostenendo l’allenatore a parole e soprattutto con i fatti. L’idea, salvo cataclismi, resta quella di viaggiare insieme fino a fine stagione e poi vedere che tipo di risultati sono arrivati, ma senza scossoni a breve.