Palladino, giudizio sospeso: ecco la strada per essere promosso a fine stagione

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra su Raffaele Palladino e sulle tante critiche ricevute nel corso della stagione, in particolare ad agosto e nel 2025, da parte dei sostenitori gigliati. Una sorte che prima di lui era toccata a Vincenzo Italiano. Capita spesso ai giovani allenatori che compiono il salto di qualità arrivando in una piazza di maggiore qualità. Devi vincere per non sentirti dire che sei immaturo e ancora non pronto per certi palcoscenici. Palladino sarà sicuramente ricordato per il 3-0 inflitto alla Juventus, per aver battuto nello stesso anno, oltre ai bianconeri, anche Milan e Inter, e per le 8 vittorie di fila raggiunte in autunno. Non solo però, terminato quel ciclo da record i gigliati hanno messo insieme un filotto da incubo con appena 11 punti fatti in 13 gare.

Il giudizio su Palladino quindi è ancora sospeso fino al termine della stagione. Il tecnico campano deve cominciare a sentirsi a suo agio, deve sveltirsi nelle scelte, deve far capire a chi gli sta di fronte che la panchina della Fiorentina non è troppo larga per lui. E' partito con la difesa a tre, poi è passato a quattro e infine è tornato a tre, sempre con qualche partita persa di troppo prima del cambio. Ha avuto delle difficoltà dopo la perdita di Bove, non riusciva a trovare un nuovo equilibrio ed ora con il 3-5-2 e Fagioli mezzala sembra averlo finalmente ritrovato. La squadra è forte, probabilmente la migliore dell'era Commisso, rispetto alla scorsa stagione la Fiorentina ha 5 punti in più in campionato. Per ora il giudizio è sospeso, se il 3-0 alla Juventus darà ai viola il giusto slancio allora Palladino sarà promosso.